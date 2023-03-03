Мэр города Енакиево в Донецкой народной республике Роман Храменков заявил, что над городом был сбит самолет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц", — отметил градоначальник, добавив, что ситуация проясняется.

По предварительным данным, пилоты сбитого самолета смогли катапультироваться.