Мэр города Енакиево в Донецкой народной республике Роман Храменков заявил, что над городом был сбит самолет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц", — отметил градоначальник, добавив, что ситуация проясняется.
По предварительным данным, пилоты сбитого самолета смогли катапультироваться.
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