Советник временно исполняющего главы ДНР Ян Гагин заявил, что в районе Артемовска замечены танки Leopard. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее, 24 февраля, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава уже отправила киевскому режиму первые танки Leopard2. Всего обещано поставить 14 единиц.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин пообещал, что Москва жестко отреагирует на поставки данных танков и ответ не ограничится применением бронетехники.
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