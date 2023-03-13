Войска Украины обстреляли Александровку в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранили мирного жителя 1955 года рождения. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Ранее стало известно о гибели двух людей и двух пострадавших при обстреле Волновахи в ДНР со стороны ВСУ.
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