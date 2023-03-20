Поселок Александровка в пригороде Донецка стал мишенью для Вооруженных сил Украины: по населенному пункту выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), в результате которого были повреждены частные дома.
"В частных домовладениях по улицам Горького и Шевченко повреждены двери, кровля, стены, остекление, хозяйственные постройки", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале
Нападение зафиксировали в 8:00 мск, тип РСЗО, из которой наносился удар, не уточняется.
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