Поселок Александровка в пригороде Донецка стал мишенью для Вооруженных сил Украины: по населенному пункту выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), в результате которого были повреждены частные дома.

"В частных домовладениях по улицам Горького и Шевченко повреждены двери, кровля, стены, остекление, хозяйственные постройки", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале

Нападение зафиксировали в 8:00 мск, тип РСЗО, из которой наносился удар, не уточняется.