Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.01.2023 : 69,3372
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.01.2023 : 75,4062
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 7:58

Представитель ДНР передала в Следственный комитет свидетельства военных преступлений ВСУ

Представитель ДНР Наталья Шуткинапередало в российские следственные органы документы о множествах военных преступлений украинских боевиков в Донбассе.

"Только с начала специальной военной операции нашими специалистами были задокументированы десятки сотен фактов военных преступлений ВСУ в Донбассе", — пояснила она.

По ее словам, речь идет не только об артиллерийских и ракетных обстрелах гражданских объектов, но и об убийствах мирных жителей в Мариуполе, Волновахе и на территории других освобожденных городов.

Мир

Киев перебрасывает резервы и строит оборонительные сооружения в районе Артемовска

Киевские власти перебрасывают дополнительные силы и средства в район населенного пункта Часов Яр близ Артемовска.

Читать полностью

Эрдоган: Турция не получила от США ни истребители F-16, ни выплаченные за них деньги

Анкара не получила от Вашингтона ни истребители, ни выплаченные за них деньги.

Читать полностью

Общество

Пожилые петербуржцы не смогут отпраздновать День снятия блокады Ленинграда из-за управленческих провалов Беглова — СМИ

Пожилые петербуржцы не смогут отпраздновать День снятия блокады Ленинграда из-за управленческих провалов Беглова — СМИ

В Петербурге 27 января состоится празднование памятной даты, связанной с блокадой Ленинграда. Многие герои, пережившие тяжелые испытания, не смогут посетить мероприятия.

Читать полностью

Следственный комитет проверит Слепакова на предмет дискредитации российской армии

Артиста могут признать иностранным агентом.

Читать полностью

Новости