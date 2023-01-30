Представитель ДНР Наталья Шуткинапередало в российские следственные органы документы о множествах военных преступлений украинских боевиков в Донбассе.
"Только с начала специальной военной операции нашими специалистами были задокументированы десятки сотен фактов военных преступлений ВСУ в Донбассе", — пояснила она.
По ее словам, речь идет не только об артиллерийских и ракетных обстрелах гражданских объектов, но и об убийствах мирных жителей в Мариуполе, Волновахе и на территории других освобожденных городов.
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