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  • Опубликована сегодня в 13:42

ВСУ предприняли попытку форсировать Днепр и получили отпор

Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки.

"Во вторник утром в районе Корсунка была попытка форсирования. Попытка сорвалась", — сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

По его словам, на противоположном берегу Днепра наблюдается большое скопление боевых машин и живой силы противника, по которым постоянно ведется огонь.

В результате уничтожены шесть боевых машин пехоты, три катера и до ста украинских военнослужащих.

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