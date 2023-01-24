Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки.

"Во вторник утром в районе Корсунка была попытка форсирования. Попытка сорвалась", — сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

По его словам, на противоположном берегу Днепра наблюдается большое скопление боевых машин и живой силы противника, по которым постоянно ведется огонь.

В результате уничтожены шесть боевых машин пехоты, три катера и до ста украинских военнослужащих.