Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки.
"Во вторник утром в районе Корсунка была попытка форсирования. Попытка сорвалась", — сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
По его словам, на противоположном берегу Днепра наблюдается большое скопление боевых машин и живой силы противника, по которым постоянно ведется огонь.
В результате уничтожены шесть боевых машин пехоты, три катера и до ста украинских военнослужащих.
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