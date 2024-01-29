Одна треть россиян готова на уменьшение зарплаты ради улучшенного ДМС

Около трети россиян, а именно 31%, определяют свой окончательный выбор работодателя, учитывая наличие ДМС. Эти выводы основаны на исследовании "HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья" для Аналитического центра "АльфаСтрахование". Результаты исследования были предоставлены "Газета.Ru".
Для 82% респондентов наличие ДМС является приоритетным, и при поиске работы они даже не рассматривают предложения от работодателей без соответствующей составляющей соцпакета.
Респонденты выдвигают требования к содержанию пакета ДМС, считая важным включение наиболее распространенных опций. 45% подчеркивают, что важно, чтобы он позволял лечение в надежных клиниках с широким спектром услуг. Для 58% наличие стоматологических услуг в полисе считается обязательным.
Для 32% изучаемых лиц критически важна возможность лечения в стационаре. 29% считают необходимым страхование от критических заболеваний и их диагностику. Также 37% опрошенных указывают на важность отсутствия ограничений по количеству обследований и процедур амбулаторно-поликлинического характера, а также вызова врача на дом.
Важной также оказалась возможность расширения ДМС на семью работника. 53% респондентов выражают интерес к возможности включения детей в страховой полис. 22% рассматривают расширение страховки на членов своей семьи.
Следует отметить, что наличие страхового полиса может стать фактором, влияющим на решение относительно выбора места работы. Например, 29% респондентов готовы согласиться на менее высокооплачиваемую должность, если предлагается расширенный пакет ДМС.
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