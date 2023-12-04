В машине хоккеиста Дмитрия Химушкина обнаружили 30 пакетов с белым порошком

Сотрудники ДПС обнаружили в автомобиле хоккеиста Дмитрия Химушкина на востоке Москвы более 30 пакетов с неизвестным веществом. Проводится проверка, сообщили в правоохранительных органах ТАСС.
Инцидент произошел на 16-й Парковой улице. Патрульные остановили Toyota Camry, за рулем которой находился 46-летний игрок в хоккей Дмитрий Химушкин. В ходе беседы с представителями Госавтоинспекции мужчина проявил заметное беспокойство, что послужило поводом для проведения его досмотра. В кармане обнаружен пакет с белым порошком. После тщательного осмотра автомобиля были найдены еще 30 подобных пакетов, сообщил представитель правоохранительных органов.
Неизвестное вещество изъято и направлено на экспертизу. Проводится расследование данного инцидента.
Дмитрий Химушкин является участником любительской команды "Котофей" в Ночной хоккейной лиге, играет на позиции нападающего. Ему 46 лет.
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