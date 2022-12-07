"Не могу сказать, что убрано хорошо": депутат Дмитриева об уборке улиц Петербурга от снега

Муниципальный депутат МО "Правобережный" Светлана Дмитриева раскритиковала уборку улиц Петербурга от снега и наледи. Она поставила "троечку" результатам работ коммунальщиков.
Напомним, что в Северной столице на протяжении нескольких дней идут сильные снегопады. Изменение погодных условий стало причиной появления огромных сугробов на тротуарах и проезжей части города. Примечательно, что спецтехники и дворников местные жители практически не видят.
"Не могу сказать, что убрано хорошо, но пытаются что-то делать, на "троечку", скажем так, уборка. Не везде все хорошо убирается", - отметила мундеп.
Дмитриева добавила, что у нее сложились неоднозначные ожидания от предстоящей зимы. Он подчеркнула, что коммунальщикам необходимо меньше использовать реагенты при обработке асфальтового покрытия от наледи, а также призвала их убирать снег "нормально", в том числе — на остановках общественного транспорта.
"Нужно, чтобы снег убирали нормально, чтобы можно было и по тротуарам ходить, и чтобы машины могли спокойно ехать — не буксовать. Хочется хорошей уборки, чтобы было комфортно передвигаться. Местами влажно очень, прямо вода течет, лужи", — подытожила Дмитриева.
Ранее петербуржцы высмеяли Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым и коммунальные службы за тренировки по "уборке снега без снега". Однако после первых снегопадов в ноябре администрация Северной столицы оказалась не готова к зимнему сезону.
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