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  • Опубликована сегодня в 7:27

Борис Джонсон: В телефонном разговоре Путин внушал страх

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал подробности своего разговора с Владимиром Путиным накануне спецоперации.

По словам Джонсона, Путин долго пытался внушить страх в ответ на его предупреждения о недопустимости начала операции и в частности задавался вопросом, когда страны НАТО планируют принять Украину в состав альянса.

Кроме того Джонсон добавил, в разговоре с Путиным он дал понять, что начало военных действий со стороны России против Украины станет полной катастрофой и приведет к долгосрочным санкциям проти Москвы. При этом Киев сможет рассчитывать на поддержку Лондона.

По словам британского политика, вступление Украины в НАТО было маловероятным, поскольку против этого выступали Франция и ФРГ.

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