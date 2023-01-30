Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал подробности своего разговора с Владимиром Путиным накануне спецоперации.

По словам Джонсона, Путин долго пытался внушить страх в ответ на его предупреждения о недопустимости начала операции и в частности задавался вопросом, когда страны НАТО планируют принять Украину в состав альянса.

Кроме того Джонсон добавил, в разговоре с Путиным он дал понять, что начало военных действий со стороны России против Украины станет полной катастрофой и приведет к долгосрочным санкциям проти Москвы. При этом Киев сможет рассчитывать на поддержку Лондона.

По словам британского политика, вступление Украины в НАТО было маловероятным, поскольку против этого выступали Франция и ФРГ.