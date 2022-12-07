"Информационных волн недостаточно": актер Дятлов о борьбе с плохой уборкой снега

Актер театра и кино, исполнитель романсов и музыкант Евгений Дятлов считает важным контролировать ход исполнения снегоуборочных работ в Петербурге. Ранее в город пришли обильные снегопады, что обернулось очередным коллапсом — дороги и тротуары остались нерасчищенными, образовались пробки, фиксировались ДТП.

"Это случается каждый год. У любой проблемы существует начало. И первопричина происходящего должна быть освещена, должна быть понятна и прозрачна. Для этого и существуют журналисты, органы гласности, которые должны этим заниматься. И на публикации должны отреагировать контролирующие ведомства, которые за это отвечают. Значит, кто-то недобросовестно выполняет свои обязанности", - заявил он.

По его словам, несмотря на ежегодные многочисленные публикации в СМИ с критикой Смольного из-за качества уборки снега, ситуацию это не меняет, поэтому "информационных волн" недостаточно. Решением проблемы музыкант считает публикацию поименного списка ответственных, с которых следует спросить, а также потребовать от них финансовую отчетность.

"И только после поименной огласки можно будет ожидать каких-то изменений или заявления по типу "мы не справились"", — считает Дятлов.

Напомним, что губернатор Александр Беглов обещал учесть ошибки прошлого года, но первые же снегопады в ноябре показали, что это далеко не так.