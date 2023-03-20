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  • Опубликована сегодня в 11:22

На Каховском водохранилище отряды ВДВ пресекли высадку украинских диверсантов

Российские десантники отразили атаку украинских боевых пловцов на Каховском водохранилище. Заявил источник Минобороны.

По его словам, на днях украинские "морские котики" пытались прорваться на берег, но российские отряды ВДВ вовремя среагировали, передает РИА "Новости".

"Отбили атаку. До этого пытались на барже подойти. Эта группа была, группа аквалангистов. Их где-то высадили, они сюда подошли практически к берегу. Их было четверо. Мы встретили их как положено", — поделился подробностями офицер российской армии.

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