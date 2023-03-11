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  • Опубликована сегодня в 12:18

Прапорщик из Дагестана предотвратил вражескую диверсию в зоне СВО

Прапорщик ВС РФ Магомед Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск на Украине и спас раненых бойцов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

"Продвигаясь по заданному маршруту в лесополосе, Магомед заметил вооруженную группу украинских националистов, готовящихся к диверсии в тылу российских войск. Об этом он доложил командиру и вступил в бой", — говорится в релизе.

В результате российские бойцы застигли противника врасплох и уничтожили его огневые точки шквальным огнем.

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