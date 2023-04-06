Пограничники Брянской области обезвредили украинских диверсантов

Пограничники в Брянской области пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию России, сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, пограничным управлением УФСБ России в Брянской области была остановлена группа украинских ДРГ, состоящая из 20 человек, которая пыталась проникнуть на территорию РФ в районе села Случовск Погарского района.
Губернатор отметил, что российские военные и пограничники провели огневое поражение противника.
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