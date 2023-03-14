С наступлением теплой погоды киевские власти стали активнее применять диверсионно-разведывательные группы на линии соприкосновения в районе Сватово и Кременной. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"С улучшением погодных условий на Сватовском и Кременском участках активизировались ДРГ противника", — рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники, передает РИА "Новости".
Установлено, что диверсанты работают малыми группами, активно используют беспилотники и спутниковые средства связи.
"ДРГ работают в течение суток по 5-8 человек. Активно используют беспилотники — как квадрокоптеры, так и крыло. Применяют спутниковые средства связи", — отметил Марочко.
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