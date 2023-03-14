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  • Опубликована сегодня в 7:14

Украинских диверсантов более пяти лет готовили натовские инструкторы

Инструкторы НАТО еще в 2018 проводили для частей ВСУ специальную взрывную подготовку, аналогичную той, что применяется во время диверсий на гражданских объектах. Об этом заявил сотрудник ФСБ РФ, комментируя появившиеся в сети фото и видео со смартфонов убитых украинских военных.

На фото- и видеокадрах видно, что украинцам преподают инструкторы на польском и английском языках: досмотр автомобилей, поведение при штурме дома, сбор самодельных взрывных устройств из подручных материалов, передает РИА "Новости".

Исходя из материалов становится понятно, что занятия шли на Яворовском военном полигоне в Львовской области, в международном центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Сагайдачного ВС Украины, — прокомментировал сотрудник спецслужб.

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