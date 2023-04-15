Гражданин Украины Григорий Синченко предъявлено обвинение в шпионаже, диверсиях и более чем 40 других преступлениях на территории ДНР.

По данным МВД РФ, Синченко был впервые задержан в 2016 году под подозрением в подрыве торговых киосков и линий электропередач. Он самостоятельно изготавливал взрывные устройства и осуществлял подрывы с целью вымогания денег у предпринимателей.

После обмена пленными он вернулся на Украину, однако позже вновь приехал в Донецк, где продолжил незаконную деятельность. Вторичная задержка Синченко произошла в 2020 году, сообщают судебные органы ДНР.