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  • Опубликована сегодня в 21:02

Фильмы и сериалы Disney и Fox покинут российские онлайн-кинотеатры после 28 февраля

28 февраля - день, когда знаменитые картины от компании Disney и студии Fox перестанут быть доступными для пользователей российских онлайн-кинотеатров "Кинопоиск" и "Иви", руководители этих площадок предупреждают об этом на своих официальных сайтах.

При этом пользователям предлагается купить видеопродукт, чтобы впоследствии у них была возможность пересмотреть любимую киноленту.

Напомним, что в марте текущего года у российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показ продукции американской студии Disney, которая не планирует продлевать соглашение с отечественными площадками.

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