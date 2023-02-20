28 февраля - день, когда знаменитые картины от компании Disney и студии Fox перестанут быть доступными для пользователей российских онлайн-кинотеатров "Кинопоиск" и "Иви", руководители этих площадок предупреждают об этом на своих официальных сайтах.
При этом пользователям предлагается купить видеопродукт, чтобы впоследствии у них была возможность пересмотреть любимую киноленту.
Напомним, что в марте текущего года у российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показ продукции американской студии Disney, которая не планирует продлевать соглашение с отечественными площадками.
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