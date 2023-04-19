Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.04.2023 : 81,6549
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.04.2023 : 89,3736
Участник операции Gulagu.net по дискредитации ЧВК
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 1:14

Участник операции Gulagu.net по дискредитации ЧВК "Вагнер" рассказал об оказываемом на него давлении

ФАН связался со вторым участником фильма Gulagu.net Алексеем Савичевым. Как утверждает собеседник издания, основатель проекта Владимир Осечкин (физлицо, выполняющее функции иностранного агента) угрожал ему компроматом, поэтому тот сделал заявления, дискредитирующие ЧВК "Вагнер".

По словам мужчины, Осечкин обещал выложить ролики, где Савичев подвергается насилию, будучи в колонии №2 по Пермскому краю "Белый лебедь".

Судя по записи разговора, которую опубликовал ФАН, Савичева под давлением вынудили стать участником фильма и проговорить заранее подготовленный текст. Мужчина пошел на такой шаг, так как хотел "спокойной жизни". Он переживал, что Осечкин выложит компрометирующий ролик в интернет.

"Он мне показал видео "Белого лебедя", вот, потом дал текст, какой я должен буду сказать", — рассказал ФАН Савичев.

Мир

BI: Путин показал США «средний палец», встретившись с министром обороны КНР

На китайского министра санкции наложили еще в 2018 году

Читать полностью

В США предупредили «Росатом» о недопустимости использования технологий Запорожской АЭС

На АЭС используются американские технологии

Читать полностью

Общество

Традиционное шествие "Бессмертный полк" в этом году не состоится в России

Причина тому - частые угрозы со стороны недругов

Читать полностью

"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству

Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербур﻿га, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.

Читать полностью

Новости