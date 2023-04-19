Участник операции Gulagu.net по дискредитации ЧВК "Вагнер" рассказал об оказываемом на него давлении

ФАН связался со вторым участником фильма Gulagu.net Алексеем Савичевым. Как утверждает собеседник издания, основатель проекта Владимир Осечкин (физлицо, выполняющее функции иностранного агента) угрожал ему компроматом, поэтому тот сделал заявления, дискредитирующие ЧВК "Вагнер".
По словам мужчины, Осечкин обещал выложить ролики, где Савичев подвергается насилию, будучи в колонии №2 по Пермскому краю "Белый лебедь".
Судя по записи разговора, которую опубликовал ФАН, Савичева под давлением вынудили стать участником фильма и проговорить заранее подготовленный текст. Мужчина пошел на такой шаг, так как хотел "спокойной жизни". Он переживал, что Осечкин выложит компрометирующий ролик в интернет.
"Он мне показал видео "Белого лебедя", вот, потом дал текст, какой я должен буду сказать", — рассказал ФАН Савичев.
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