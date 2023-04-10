Губернатор Калужской области вступился за хирурга Евича, обвиняемого в дискредитации СВО

Губернатор Калужской области Владислав Шапша уверен, что суда разберется в деле, связанном с обвинениями в дискредитации российской армии, которые были предъявлены военному хирургу Юрию Евичу.
Шапша отметил боевой опыт Евича и его работу со студентами. В своем телеграм-канале губернатор сообщил, что появилась информация о том, что административное дело было передано в Козельский районный суд, где зарегистрирован Евич по месту прописки, передает РИА "Новости".
По словам губернатора, Юрий Евич проводил курсы тактической медицины и рассказывал о патриотизме и любви к Родине на базе Калужского государственного университета. Он совместно со студентами-медиками собрал несколько тысяч тактических аптечек для калужан, участвующих в специальной военной операции.
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