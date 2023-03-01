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  • Опубликована сегодня в 9:10

В Госдуму внесли поправки в УК о дискредитации участников СВО

В Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс об ответственности за дискредитацию участников СВО. Об этом сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС России задач, недопустимы", — подчеркнул Володин.

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В Госдуме предложили "потушить" спутниковую группировку США, координирующую обстрелы территории РФ

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Общество

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Такая идя возникла в связи со скорым проведением образовательной реформы

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Путин подписал закон, который ограничивает использование иностранных слов

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации

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