В Госдуму внесли поправки в УК о дискредитации участников СВО

В Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс об ответственности за дискредитацию участников СВО. Об этом сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС России задач, недопустимы", — подчеркнул Володин.
В Киеве заговорили об отступлении из Артемовска ради стратегического преимущества
ВСУ могут оставить Артемовск ради стратегического преимущества и сохранения численности подразделений.
В Госдуме предложили "потушить" спутниковую группировку США, координирующую обстрелы территории РФ
Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США, которая передает данные украинским войскам, законной целью.
В Госдуме поступило предложение об отмене ЕГЭ
Такая идя возникла в связи со скорым проведением образовательной реформы
Путин подписал закон, который ограничивает использование иностранных слов
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