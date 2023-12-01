Ученые сообщают, что человеческому здоровью может навредить даже завышение "хорошего" холестерина в крови

Специалисты университета Монаша обнаружили, что высокий уровень "хорошего" холестерина в крови связан с увеличением риска развития деменции у пожилых людей.

Исследования на почти 19 тысячах людей старше 70 лет выявили, что у тех, у кого высокие уровни "хорошего" холестерина, вероятность слабоумия увеличивается на 42%. Ученые отмечают, что это связано не только с питанием, как в случае "плохого" холестерина, но также с нарушением обмена веществ в организме. Эти данные помогут более глубоко понять, как ключевые показатели состояния крови влияют на работу головного мозга, сообщает МедиаПоток.