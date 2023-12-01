Ученые сообщают, что человеческому здоровью может навредить даже завышение "хорошего" холестерина в крови

Специалисты университета Монаша обнаружили, что высокий уровень "хорошего" холестерина в крови связан с увеличением риска развития деменции у пожилых людей.
Исследования на почти 19 тысячах людей старше 70 лет выявили, что у тех, у кого высокие уровни "хорошего" холестерина, вероятность слабоумия увеличивается на 42%. Ученые отмечают, что это связано не только с питанием, как в случае "плохого" холестерина, но также с нарушением обмена веществ в организме. Эти данные помогут более глубоко понять, как ключевые показатели состояния крови влияют на работу головного мозга, сообщает МедиаПоток.
В Китай вернутся две панды Ян Гуан и Тянь Тянь из Великобритании
Две гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь временно переданные Китаем в Великобританию, вернутся на свою родину в декабре.
Политолог Абовян объяснил причины переизбрания Николы Пашиняна в Армении
Арман Абовян в интервью рассказал о том, как Никол Пашинян смог удержаться у власти после поражения в 44-дневной войне в Нагорном Карабахе.
Ученые из России обнаружили изменения в мозговой активности у переболевших COVID-19
Анализ показал, что вирус влияет на левое полушарие, ответственное за речевые функции, что может привести к трудностям с выбором слов и другим дефектам речи.
Ученые выявили связь между уровнем образования и психическим здоровьем
Люди с высшим образованием более подвержены депрессии и тревожности, чем те, кто имеет более низкий уровень образования, утверждают ученые из Университетского колледжа Лондона в исследовании, опубликованном в The Lancet.