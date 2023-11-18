Исследователи выявили новый фактор в возникновении болезни Альцгеймера

Ученые из Института обучения и памяти Пикауэра при Массачусетском технологическом институте обнаружили, что одной из возможных причин развития болезни Альцгеймера может быть нарушение функционирования микроглии, вызванное мутацией. Результаты исследования опубликованы в Wiley Online Library, сообщает Газета.Ру.

Нервная система человека включает два основных типа клеток: нервные клетки (нейроны) и глиальные клетки. Микроглия представляет собой один из видов нейроглии (глиальных клеток), распределенных по всему головному и спинному мозгу. Клетки микроглии выполняют функцию иммунной защиты, создавая специфическую микросреду для нейронов, обеспечивающую условия для их выживания и функционирования.

Исследователи выяснили, что мутация R47H/+ в белке TREM2, кодируемом соответствующим геном, ассоциируется с повреждением нейронов, вероятно, вызванным воспалением микроглии. Микроглия рассматривается как ключевой участник воспалительных процессов, развивающихся в нервной ткани в ответ на воздействие вредных факторов и инфекций.

Исследователи предполагают, что воспаление микроглии снижает ее способность очищать головной мозг от белка бета-амилоида. Накопление этого белка внутри клеток пораженных нейронов считается основной причиной развития болезни Альцгеймера.

Ученые надеются, что их открытие способствует разработке новых методов терапии и препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний.