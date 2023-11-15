Группа исследователей разработала устройство, которое способно выявлять биомаркеры болезней Альцгеймера и Паркинсона

Международная группа исследователей разработала портативное устройство, которое без вмешательства в организм способно выявлять биомаркеры болезней Альцгеймера и Паркинсона. Это биосенсор передает результаты анализов на ноутбук или смартфон по беспроводной сети и успешно прошел тестирование на образцах пациентов. Отличительной особенностью устройства является его основание на электрическом, а не химическом методе обнаружения, что делает его более простым в использовании и более точным, по утверждению исследователей. В будущем ученые планируют провести дополнительные испытания, используя слюну и мочу, сообщает Хайтек+.

Существующие методы тестирования на болезни Альцгеймера и Паркинсона требуют проведения спинномозговой пункции и визуализирующих исследований, включая МРТ. Это усложняет раннюю диагностику заболеваний, так как многие пациенты сталкиваются с отказом от инвазивных процедур. Устройство, представленное исследователями, позволяет неинвазивно обнаруживать бета-амилоидные пептиды и тау-пептиды (биомаркеры болезни Альцгеймера) и белки альфа-синуклеина (биомаркеры болезни Паркинсона), основываясь на электрическом методе обнаружения.

Устройство представляет собой чип с высокочувствительным транзистором, известным как транзистор с эффектом поля (FET). Каждый транзистор изготовлен из графенового слоя толщиной в один атом и содержит три электрода: электроды истока и стока, соединенные с положительным и отрицательным полюсами батареи для передачи тока, и воротниковый электрод, регулирующий количество проходящего через устройство тока.

Устройство также включает в себя ДНК-нить в качестве зонда, которая способна связываться с определенными белками, такими как бета-амилоид, тау-белок или синуклеин. Когда эти амилоиды связываются с ДНК-зондом, известным как аптамер, это изменяет ток электричества между двумя электродами устройства. Это изменение служит сигналом для обнаружения специфических маркеров, таких как амилоиды или белки, связанные с COVID-19.

Ученые успешно провели тестирование устройства с использованием амилоидных белков, полученных из мозга умерших пациентов с болезнью Альцгеймера и Паркинсона. Биосенсоры продемонстрировали способность обнаруживать биомаркеры для обоих состояний с высокой точностью, даже при наличии других белков в анализируемых образцах. Следующие шаги включают тестирование устройства с использованием плазмы крови и спинномозговой жидкости, а также проведение анализов слюны и мочи. Если все пройдет успешно, ученые планируют представить устройство для одобрения регулирующих органов с последующей целью вывести его на рынок в течение года.