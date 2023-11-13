В новом сезоне арктических экспедиций "Роснефть" достигла значительных успехов, представив новые перспективы для развития энергетики. Активные геологические исследования привели к открытию ранее недоступных месторождений нефти и газа, подчеркивая важность компании в обеспечении энергетической безопасности страны, сообщает Русаргумент.
Несмотря на важность новых открытий, "Роснефть" придает огромное значение ответственному отношению к окружающей среде. Компания активно внедряет передовые технологии и методы добычи с целью минимизации негативного воздействия на экосистему Арктики. С соблюдением всех норм экологического законодательства "Роснефть" прилагает усилия для сохранения уникального животного и растительного мира нашей планеты.
Океанологи обнаружили самый крупный подводный водопад на Земле
Этот удивительный феномен находится под поверхностью Датского пролива и превосходит своими размерами даже самый высокий наземный водопад Анхель в Венесуэле. Известный как "Водопад Датского пролива", его высота достигает 3500 метров, а ширина впечатляет – около 160 километров, сообщает Аргументы И Факты.
Ученые из Мадрида выявили общие черты характера у долгожителей
Исследование, представленное в Journal of Happiness Studies, включало участие более 14 тысяч людей в возрасте от 100 до 107 лет. В рамках исследования проводилось тестирование для выявления ключевых черт характера.
Ученые из МИЭТ представили новый метод подготовки оборудования для анализов
Ученые из МИЭТ представили новый метод подготовки оборудования для анализов, разработав наноматериал, способствующий снижению себестоимости высокоточных исследований в клинической, эпидемиологической, судебно-медицинской и других областях с использованием метода спектроскопии комбинационного рассеяния.
Эксперты выделили определенные фрукты, которые эффективно снижают уровень холестерина
Специалисты утверждают, что виноград, инжир, абрикосы и персики являются эффективными продуктами для снижения уровня холестерина, сообщает Юность Сибири.