The Nation: власти Таиланда пообещали туристам скидки до 80 процентов зимой

Власти Таиланда обещают туристам, в том числе россиянам, скидки до 80 процентов на различные услуги в течение зимнего сезона. Об этом предупредило местное издание The Nation.
По информации источника, Управление по туризму страны (TAT) запустило программу для привлечения туристов и иностранных постоянных жителей в Таиланд. В рамках этой инициативы предоставляются скидки на различные услуги, такие как спа-процедуры, мастер-классы и рестораны тайской кухни.
Эта инициатива будет действовать на популярных курортах Азии до конца февраля 2024 года. Отмечается, что таким образом власти стремятся увеличить доходы в сфере туризма на три триллиона батов (85,5 миллиарда рублей).
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