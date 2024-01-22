Ежегодно в России получают статус инвалидности около 2,5 тыс. детей

Ежегодно примерно 2,5 тысячи детей в России получают статус инвалидности и требуют реабилитации, по информации предоставленной Дмитрием Лигоминым, главой департамента по инвалидам Минтруда РФ, в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему "Социокультурная интеграция детей с нарушениями слуха".
"Год от года около 2,5 тысяч детей впервые приобретают статус инвалидности и нуждаются в различных видах реабилитации", — отметил он.
Лигомин отметил, что Минтруд продолжает поддерживать общественные организации, предоставляющие помощь людям с инвалидностью. Кроме того, в 2024 году планируется разработка дорожных карт по повышению доступности реабилитационных услуг в каждом регионе.
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