Директор ЦРУ Уильям Бернс "под большим секретом" приехал в Киев и встретился с президентом Зеленским. Главный вопрос — как долго Вашингтон сможет оказывать военную и финансовую помощь Украине.

По словам источников Washington Post, Бернс признал, что в какой-то момент помощь будет получить сложнее. В то же время, по итогам встречи у Зеленского и его помощников осталось впечатление, что поддержка Украины со стороны США по-прежнему останется на должном уровне.