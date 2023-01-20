Директор ЦРУ Уильям Бернс "под большим секретом" приехал в Киев и встретился с президентом Зеленским. Главный вопрос — как долго Вашингтон сможет оказывать военную и финансовую помощь Украине.
По словам источников Washington Post, Бернс признал, что в какой-то момент помощь будет получить сложнее. В то же время, по итогам встречи у Зеленского и его помощников осталось впечатление, что поддержка Украины со стороны США по-прежнему останется на должном уровне.
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