Директора брянской школы, где произошла стрельба, сейчас на допросе

Правоохранительные органы начали расследование инцидента в школе Брянска, где восьмиклассница совершила стрельбу из охотничьего ружья.
Одиннадцать человек пострадали, двое подростков погибли, включая нападавшую. ТАСС и Telegram-канал Shot сообщают, что в настоящее время выясняется, как обеспечивалась безопасность в учебном заведении, и пока не определен процессуальный статус директора школы.
Среди пострадавших пятеро госпитализированы, при этом двое 14-летних восьмиклассников находятся в тяжелом состоянии.
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