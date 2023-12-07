Директора брянской школы, где произошла стрельба, сейчас на допросе

Правоохранительные органы начали расследование инцидента в школе Брянска, где восьмиклассница совершила стрельбу из охотничьего ружья.

Одиннадцать человек пострадали, двое подростков погибли, включая нападавшую. ТАСС и Telegram-канал Shot сообщают, что в настоящее время выясняется, как обеспечивалась безопасность в учебном заведении, и пока не определен процессуальный статус директора школы.

Среди пострадавших пятеро госпитализированы, при этом двое 14-летних восьмиклассников находятся в тяжелом состоянии.