Источники из Госдепартамента США сообщают, что американские дипломаты на Ближнем Востоке предупреждают Вашингтон об возможных негативных последствиях для репутации страны в свете позиции по палестино-израильскому конфликту.
Сотрудники внешнеполитического ведомства выражают обеспокоенность "серьезным вредом", который может быть причинен американской репутации, и требуют более сбалансированного подхода к ближневосточному конфликту.
Израиль обещает продолжить войну в секторе Газа до окончательной победы над ХАМАС
Галант выразил благодарность США.
Банковские карты "Мир" вводятся в оборот Кубы: Магазины и отели начинают принимать российские карты
При этом, при оплате в долларах с рублевых карт, применяется курс банка, выпустившего карту.
Финальные испытания проводятся над первой в России технологией регенерации хряща
Первая в России технология регенерации хрящевой ткани для лечения остеоартрозов проходит последние испытания и готова к широкому применению, заявил замгендиректора АО "Генериум" Дмитрий Кудлай.
Названа самая вкусная еда для человека
Самой вкусной для людей признана еда с равным содержанием жиров и углеводов, следует из исследования университета Бристоля. Ученые опровергли предположение, что высокая калорийность делает пищу более желанной.