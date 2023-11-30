Источники из Госдепартамента США сообщают, что американские дипломаты на Ближнем Востоке предупреждают Вашингтон об возможных негативных последствиях для репутации страны в свете позиции по палестино-израильскому конфликту.

Сотрудники внешнеполитического ведомства выражают обеспокоенность "серьезным вредом", который может быть причинен американской репутации, и требуют более сбалансированного подхода к ближневосточному конфликту.