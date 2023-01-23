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  • Опубликована сегодня в 12:24

Россия понизила дипломатический уровень с Эстонией до временного поверенного

Российской стороной принято решение понизить дипломатический уровень взаимоотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, сообщает МИД РФ.

По данным дипломатического ведомства, эстонскому послу надлежит покинуть территорию России не позднее 7 февраля. Понижение уровня дипотношений связано с радикальным сокращением Таллином состава дипломатической миссии России.

Вся ответственность за развитие ситуации между Россией и Эстонией ложится на руководство Прибалтийской страны, говорится в заявлении МИД РФ.

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