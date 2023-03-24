МИД Эстонии принял решение о высылке до 29 марта еще одного российского дипломата. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя МИД Эстонии, высылаемый российский дипломат "непосредственно и активно участвовал в подрыве конституционного строя Эстонии".

Дипломатические отношения между Россией и Эстонией являются напряженными с момента обретения Эстонией независимости от СССР в 1991 году. Существует ряд спорных вопросов между двумя странами, включая вопрос о границе, правах национальных меньшинств, защите прав человека и свободы СМИ.

Конфликт наиболее остро проявился в 2007 году, когда Эстония переместила памятник Советскому солдату из центра Таллина на военное кладбище. Это вызвало резкий протест со стороны России и серьезные нападки на эстонские государственные и коммерческие сайты со стороны хакеров.

В последующие годы, Россия и Эстония продолжали иметь разногласия по ряду вопросов, включая доступ к гражданству для русскоговорящих жителей Эстонии, роль НАТО в Балтийском регионе и защиту прав человека. Несмотря на это, обе страны продолжают поддерживать дипломатические отношения, но находятся в состоянии постоянной напряженности.