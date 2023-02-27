Студенты, окончившие высшее учебное заведение со степенью бакалавра, смогут с уверенностью говорить о присвоении диплома о полном высшем образовании. Об это сообщил помощник президента России Андрей Фурсенко в эфире телеканала "Росси 24"

Он также отметил, что в СССР все выпускники ВУЗов считались дипломированными специалистами.

«То же самое будет и сейчас»

Ранее заместитель главы Минобрнауки Петр Кучеренко заявил, что на данный момент тяжело полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры, так как все люди, получившие эти степени, должны иметь возможность работать по выбранной профессии.