Студенты, окончившие высшее учебное заведение со степенью бакалавра, смогут с уверенностью говорить о присвоении диплома о полном высшем образовании. Об это сообщил помощник президента России Андрей Фурсенко в эфире телеканала "Росси 24"
Он также отметил, что в СССР все выпускники ВУЗов считались дипломированными специалистами.
«То же самое будет и сейчас»
Ранее заместитель главы Минобрнауки Петр Кучеренко заявил, что на данный момент тяжело полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры, так как все люди, получившие эти степени, должны иметь возможность работать по выбранной профессии.
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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, которые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.
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