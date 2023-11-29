Ученые из Канады провели исследование, выявив новую предполагаемую причину исчезновения динозавров

Исследователи утверждают, что на вымирание этих древних существ могло повлиять изменение климата, вызванное извержением вулканов, что привело к обширному похолоданию примерно 65 миллионов лет назад. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Во время своей работы ученые тщательно изучили Деканские траппы — массивные магматические образования в Западной Индии, являющиеся одними из крупнейших вулканических образований на Земле. После этого они проанализировали вулканические породы в других регионах планеты, включая Швецию и Англию.

Результаты анализа указали на то, что в определенный момент в период существования динозавров произошла серия масштабных извержений, в результате которых в атмосферу были выброшены значительные количества серы и фтора. Это вызвало обширное понижение температуры, известное как вулканическая зима. Такие условия оказались неблагоприятными для жизни многих видов, включая динозавров, сообщает РБК.

Долгое время считалось, что эра динозавров завершилась примерно 66 миллионов лет назад, после столкновения гигантского астероида с Землей у берегов современного Мексиканского залива. Однако долгое время оставалось неясным, каким образом произошло вымирание 75% видов в последующие годы после этой катастрофы.