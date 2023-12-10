В Канаде обнаружены останки тираннозавра с двумя детенышами в желудке

В Канаде проведено исследование, в результате которого ученые обнаружили останки тираннозавра с двумя детенышами в его желудке. Эта уникальная находка в провинции Альберта предоставила новые сведения о поведении тираннозавров и их роли в экосистеме.

Особенностью этого открытия является то, что впервые в истории удалось обнаружить содержимое желудка тираннозавра. Скелеты обнаруженных динозавров-детенышей, относящихся к роду Citipes, представляют собой самые полные на сегодняшний день скелеты птицеподобных динозавров этого рода, сообщает РИА Новости.