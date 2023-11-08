Американские ученые описали динозавра жившего под землей

Ученые из Музея естественных наук Северной Каролины в США раскрыли необычные особенности ранее известного динозавра, вид Thescelosaurus neglectus, который жил в позднемеловую эпоху, незадолго до глобальной катастрофы вызванной падением астероида. Он был назван Вилло, и первоначальные исследования не обнаружили у него ничего необычного, сообщает Mir24. Tv.
Однако спустя 30 лет, с использованием современных технологий и компьютерной томографии, окаменелости Вилло были повторно проанализированы. Это позволило ученым выявить скрытые детали и воссоздать мягкие ткани его головы.
Результаты исследования показали, что Вилло обладал удивительно развитыми обонятельными луковицами, превосходящими по размеру луковицы всех известных динозавров. Они схожи по структуре с луковицами аллигаторов, способных обнаруживать даже мельчайшие запахи на расстоянии нескольких километров.
Ученые предполагают, что Вилло использовал свой острый нюх для поиска подземных корней и клубней. У него также было отлично развито чувство равновесия, что помогало ему точно ориентироваться в трехмерном пространстве. Эти черты типичны для роющих животных, проводящих много времени под землей.
Слух у Thescelosaurus neglectus был слабо развитым, и он мог воспринимать всего 15% частот, доступных людям. Он наилучшим образом воспринимал низкочастотные звуки, совпадающие по диапазону с рыком тираннозавра. Мозг Вилло был небольшим, что также характерно для подземных видов.
Ученые также отметили мощные конечности Вилло, что делало их удобными для копания в почве. Вилло достигал длины в 3,6 метра и весил около 340 килограммов, как показали предыдущие исследования.
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