Исследование, опубликованное в Nature Communications, основанное на данных 103 389 участников проекта NutriNet-Santé, подтверждает влияние времени приема пищи на риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Установлено, что поздний завтрак связан с увеличением риска на 6% за каждый час задержки, что означает, что те, кто завтракает в 9 утра, имеют 6% больший риск по сравнению с теми, кто завтракает в 8 утра. Также выявлено, что ужин после 9 вечера повышает риск инсульта на 28%, особенно среди женщин, по сравнению с теми, кто заканчивает ужин до 8 вечера.
Арест кандидата: политические напряжения на фоне предвыборной кампании в Сенегале
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