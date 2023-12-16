Исследователи сообщают, что время приема пищи влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний

Исследование, опубликованное в Nature Communications, основанное на данных 103 389 участников проекта NutriNet-Santé, подтверждает влияние времени приема пищи на риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Установлено, что поздний завтрак связан с увеличением риска на 6% за каждый час задержки, что означает, что те, кто завтракает в 9 утра, имеют 6% больший риск по сравнению с теми, кто завтракает в 8 утра. Также выявлено, что ужин после 9 вечера повышает риск инсульта на 28%, особенно среди женщин, по сравнению с теми, кто заканчивает ужин до 8 вечера.