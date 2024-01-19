Американец: "Для меня честь играть в команде Динамо"

Форвард московского клуба "Динамо" Бреннан Менелл поделился своими впечатлениями в беседе с Legalbet после игры в рамках регулярного чемпионата против "Нефтехимика" из Нижнекамска, подчеркнув, что для него представляет особую честь выступать за столичную команду.

Эта встреча с татарстанским клубом стала для Менелла сотой в составе "Динамо".

"Для меня это поистине великая честь быть частью этого клуба! Я надеюсь, что в будущем меня ждут еще много игр в составе 'Динамо'! Здесь отличная организация, удивительная атмосфера и замечательные партнеры", — подчеркнул американский хоккеист.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Менелл принял участие в 60 матчах, в которых он реализовал шесть бросков в ворота и сделал 29 результативных передач. В турнирной таблице Западной конференции под руководством Алексея Кудашова "Динамо" занимает третье место, набрав 72 очка после 52 игр.

Общий баланс Менелла в КХЛ теперь составляет восемь заброшенных шайб и 54 результативные передачи в ста сыгранных матчах.