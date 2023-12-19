Диетолог призвала отказаться в новогоднюю ночь от десертов и газированных напитков

Газированные напитки и сладкие угощения лучше не включать в состав новогоднего стола из-за их высокого содержания калорий. Согласно высказыванию главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава Свердловской области Ирины Бородиной, на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС, рекомендуется заменить салаты с жирными заправками на овощные варианты и уменьшить порции.
"[На новогоднем столе лучше отказаться от] газированных напитков, которые содержат большое количество сахара, или различных коктейлей с газированными напитками [в составе].И в принципе, я бы рекомендовала отказаться от десертов на новогоднюю ночь, мне кажется, это будет уже излишне", — отметила Бородина.
Диетолог предложила заменить газированные напитки на морсы и компоты, а также уменьшить размер порций. Она также рекомендовала заменить салаты с жирными заправками на овощные варианты, например, винегрет. Традиционные блюда можно сделать менее калорийными, например, убрав картошку из салата "Оливье" и заменив майонез на домашние соусы. Если же салаты всё равно заправляются жирным, то лучше компенсировать это наличием на столе клетчатки, представленной овощами и фруктами.
Поддерживая тренд на здоровое питание, компании, специализирующиеся на кейтеринге, предлагают разнообразные низкокалорийные блюда.
"У нас есть категория клиентов, которые стремятся поддерживать здоровый образ жизни, с точки зрения новогоднего стола мы предлагаем заменить жирное мясо на свинину, курицу, на отварные и запечённые блюда. Пытаемся заменить майонез на сметану или домашний соус, добавлять больше овощей и фруктов", — подчеркнула директор по стратегии, маркетингу, M&A и трансформации федерального оператора питания "Кейтеринбург" Элла Богославская.
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