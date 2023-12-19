Диетолог призвала отказаться в новогоднюю ночь от десертов и газированных напитков

Газированные напитки и сладкие угощения лучше не включать в состав новогоднего стола из-за их высокого содержания калорий. Согласно высказыванию главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава Свердловской области Ирины Бородиной, на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС, рекомендуется заменить салаты с жирными заправками на овощные варианты и уменьшить порции.

"[На новогоднем столе лучше отказаться от] газированных напитков, которые содержат большое количество сахара, или различных коктейлей с газированными напитками [в составе].И в принципе, я бы рекомендовала отказаться от десертов на новогоднюю ночь, мне кажется, это будет уже излишне", — отметила Бородина.

Диетолог предложила заменить газированные напитки на морсы и компоты, а также уменьшить размер порций. Она также рекомендовала заменить салаты с жирными заправками на овощные варианты, например, винегрет. Традиционные блюда можно сделать менее калорийными, например, убрав картошку из салата "Оливье" и заменив майонез на домашние соусы. Если же салаты всё равно заправляются жирным, то лучше компенсировать это наличием на столе клетчатки, представленной овощами и фруктами.

Поддерживая тренд на здоровое питание, компании, специализирующиеся на кейтеринге, предлагают разнообразные низкокалорийные блюда.