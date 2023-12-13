Найдена диета способная продлить жизнь старых плодовых мушек

Исследование, проведенное университетом Коннектикута и опубликованное в журнале PNAS, показывает, что уменьшение калорийности рациона продлевает жизнь плодовых мушек (дрозофил). Эксперимент включал переход от высококалорийной диеты, имитирующей нездоровое питание человека, к диете с уменьшенной вдвое калорийностью.

Результаты показали, что молодые самцы дрозофил, перешедшие на низкокалорийную диету в возрасте 20 дней, заметно увеличили свою продолжительность жизни. Этот эффект был сравним с продолжительностью жизни особей, потреблявших малокалорийную пищу с самого начала жизни. Интересно, что ограничение калорийности также положительно повлияло на старых особей с нарушениями здоровья, улучшив их метаболизм и увеличив продолжительность жизни.

Ученые предполагают, что аналогичные механизмы могут существовать у людей, особенно у пожилых с ожирением. Они подчеркивают, что изменение пищевых привычек у таких людей может положительно влиять на их здоровье и продолжительность жизни, сообщает Общественная Служба Новостей.