Эксперты Роспотребнадзора подчеркивают важность правильного питания зимой, а диетолог Василиса Пономарева дает советы по удержанию веса в холодный период. Она указывает на необходимость увеличения калорийности и питательности пищи, включая жиры, углеводы, белки, витамины и минералы.

Пономарева также обращает внимание на проблему набора лишних килограммов зимой, связанную с праздниками и недостатком движения. Она рекомендует умеренные физические упражнения в помещении и придерживание здоровой диеты, включая фрукты, овощи, цельнозерновые и бобовые, чтобы предотвратить переедание на вечеринках. Также важно избегать чрезмерного употребления алкоголя, так как это может привести к набору веса, сообщает МедикФорум.