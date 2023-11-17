Доказано, что низкоуглеводная диета стабилизирует уровень сахара в крови

Научные исследования, проведенные учеными из Университетского колледжа Лондона, указывают на положительное воздействие низкоуглеводной диеты (кето) на уровень сахара в крови у людей с сахарным диабетом, а также на способность этой диеты способствовать снижению веса. Результаты исследования опубликованы в SpringerLink, сообщает Газета.Ру.

Кето-диета, характеризующаяся преобладанием жиров и белков в рационе при значительном сокращении углеводов, оказалась эффективной для стабилизации уровня сахара в крови у людей, страдающих сахарным диабетом. Исследование, фокусировавшееся на преимуществах и недостатках этого типа питания для здоровья диабетиков, представляет собой мета-анализ результатов нескольких научных исследований, проведенных методами статистики.

Результаты показывают, что кето-диета способствует быстрой потере веса, вероятно, благодаря насыщенности продуктов, которые она предписывает (мясо, яйца, рыба, творог), и уменьшению аппетита. Это может привести к улучшению здоровья людей с диабетом, так как избыточный вес и ожирение могут усугублять ход болезни. Также выяснилось, что у диабетиков, следующих низкоуглеводной диете в течение 15-32 недель, стабилизировался уровень сахара в крови.

Тем не менее ученые предупредили, что кето-диета не лишена недостатков. Переизбыток белка в рационе может вызвать проблемы с почками, так как усвоение белковой пищи приводит к образованию большого количества азотистых соединений, таких как мочевина. Эти вещества фильтруются почками, что может создать дополнительную нагрузку на орган.