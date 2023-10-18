Nutrients: низкоуглеводная диета эффективна в борьбе с раком молочной железы

Исследователи из Университета Катании в Италии в составе исследовательской группы обнаружили, что безуглеводная диета, обычно называемая кетогенной диетой или кето-диетой, может быть эффективной в борьбе с раком молочной железы. Их результаты были опубликованы в журнале Nutrients.
Кетогенная диета характеризуется высоким потреблением жиров и почти полным отсутствием углеводов. Первоначально он был введен в 1920-х годах для лечения таких заболеваний, как диабет II типа и эпилепсия.
Известно, что риск развития рака молочной железы возрастает при потреблении продуктов с высокой степенью обработки, особенно продуктов животного происхождения. Красное мясо, продукты с высоким содержанием жиров и углеводы могут повысить вероятность развития рака молочной железы за счет повышения уровня циркулирующих эстрогенов, воспалительных цитокинов (молекул, способствующих воспалению тканей) и инсулиноподобных факторов роста (белков, структурно и функционально сходных с инсулином).
В своем исследовании ученые стремились выяснить, может ли кетогенная диета быть полезной для больных раком молочной железы. Для этого они изучили предыдущие исследования о роли низкоуглеводного питания в лечении рака.
Их результаты показали, что кетогенная диета может изменять метаболизм опухолевых клеток, подавляя их пролиферацию. Сокращение потребления углеводов в рационе снижает уровень сахара в крови, что, в свою очередь, подавляет передачу сигналов к инсулиноподобным рецепторам роста, тем самым замедляя рост опухоли. Кроме того, низкоуглеводная диета обеспечивает защиту здоровых клеток от повреждений, вызванных облучением и химиотерапией.
Исследователи предполагают, что соблюдение кетогенной диеты может служить дополнительной терапией при лечении рака молочной железы.
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