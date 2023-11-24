Президент Аргентины отметил важность диалога с Владимиром Путиным и Джо Байденом

Президент Аргентины Альберто Фернандес подчеркнул важность для страны обеспечить возможность диалога с лидерами различных стран, включая американского президента Джо Байдена, российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что геополитическое положение Аргентины и риски, связанные с перспективами страны, уже обсуждались с новым президентом Хавьером Милеем.

Фернандес выразил свою обеспокоенность относительно торгового спора между Китаем и США. Он также поделился своими разговорами с Милеем, предупреждая его быть осторожным в отношениях с китайским правительством.﻿