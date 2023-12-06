BMJ: раннее начало менструации связано с повышенным риском развития диабета

Ученые из Тулейнского университета в США выяснили, что девочки, начавшие менструацию до 13 лет, имеют повышенный риск развития сахарного диабета второго типа. Исследование включало 17 377 женщин в возрасте от 20 до 65 лет, с 10% из них страдающих сахарным диабетом второго типа. Участницам предложили предоставить информацию о начале менструального цикла, и после анализа результатов выяснили, что раннее начало месячных (до 13 лет) связано с повышенным риском развития диабета. Вероятность увеличивается на 32% при начале в 10 лет и младше, на 14-29% в 11-12 лет.
Кроме того, раннее начало менструации было связано с более чем двукратным повышением риска инсульта у женщин до 65 лет с диабетом. Предполагается, что воздействие эстрогенов в течение более длительного периода может влиять на вероятность развития кардиометаболических заболеваний, хотя механизмы этой связи требуют дополнительных исследований.
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