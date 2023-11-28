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Сладкий запах изо рта может указывать на сахарный диабет
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  • Опубликована сегодня в 15:31

Сладкий запах изо рта может указывать на сахарный диабет

Хирург-консультант Адам Фрош из больницы Листер в Великобритании сообщил Daily Mail, что кислый запах изо рта может свидетельствовать о кислотном рефлюксе, сладкий — о сахарном диабете, а аромат плесени может указывать на цирроз печени.

Доктор пояснил, что кислый запах изо рта может быть признаком кислотного рефлюкса, при котором кислота из желудка выбрасывается в пищевод, соединяющий ротовую полость и желудок. Легкий запах плесени часто присутствует у пациентов с тяжелым циррозом — заболеванием, характеризующимся изменением структуры печени из-за роста соединительной ткани (фиброза). Среди основных причин цирроза печени врач упомянул употребление избыточного количества алкоголя, воздействие определенных лекарств и интоксикацию промышленными веществами.

Сладкий, "фруктовый" запах является характерным признаком сахарного диабета первого типа, аутоиммунного заболевания, при котором производство инсулина недостаточно, а уровень глюкозы в крови повышен. Запах вызывается диабетическим кетоацидозом — осложнением, при котором организм, неспособный использовать сахар для энергии, начинает сжигать жиры. Этот процесс приводит к образованию химических веществ, называемых кетонами, которые имеют сладковатый "фруктовый" запах (или запах ацетона) и выделяются при дыхании и потоотделении.

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