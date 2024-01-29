В Питере мужчину приговорили к семи годам лишения свободы за дезертирство

В городе Петербурге приговорили к семи годам заключения в колонии строгого режима мобилизованного солдата, который не вернулся в свое военное подразделение после увольнения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По решению военного суда, мужчина принял решение уклониться от военной службы во время мобилизации и без уважительных причин не явился в свое подразделение после окончания срока увольнения. Избегая возвращения к службе, он скрывался от командования и правоохранительных органов.

Подсудимый утверждал, что у него не было намерения полностью уклониться от службы. По его словам, осознав свой дисциплинарный проступок, он удалился от места службы, испугавшись возможных последствий. Россиянин надеялся на прекращение мобилизации и освобождение от ответственности.

Однако военный суд признал его виновным в дезертирстве и вынес приговор в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.