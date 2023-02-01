Перехода украинских военных на сторону России - это результат проходящей на Украине насильственной мобилизации и доказательство того, что пропаганда больше не работает, считает эксперт.
По словам Алексея Леонова, украинские новобранцы не знают о том, что на фронте за их спинами стоят заградотряды. Они понимают, что они могут либо погибнуть, либо при первой возможности сдаться в плен российским войскам. Плюс у некоторых мобилизованных есть личные счеты с киевской властью.
Ранее врио врио губернатора Херсонской области Сальдо сообщил, что на линии фронта регулярно фиксируются случаи перехода отдельных украинских солдат на сторону России.
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