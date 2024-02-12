Из-за возникшей вспышки менингококковой и пневмококковой инфекций, в лицее №6 в городе Данков были приостановлены занятия. Трагический случай произошел в этом месяце, 9 числа, когда ученица скоропостижно умерла в инфекционной больнице.
С целью предотвращения распространения инфекции, в здании учебного заведения проводится санитарная обработка с использованием дезинфицирующих средств. Все школьники освобождены от занятий на неделю.
Те, кто контактировал с зараженным ребенком, были подвергнуты тщательному обследованию. Врачи Данковской больницы наблюдают за всеми этими людьми. Специалисты быстро смогли установить и обнаружить двух пациентов, заразившихся менингитом. Их отправили в больницу.
Власти Липецкой области принимают экстренные меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Более 150 человек уже получили необходимые прививки.
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