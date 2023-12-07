Эвакуация пострадавших детей из гимназии Брянска планируется при стабилизации состояния

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что двое пострадавших детей из гимназии в Брянске могут быть эвакуированы, когда их состояние стабилизируется.

Бригада центра медицины катастроф уже вылетела на место происшествия для предоставления специализированной помощи.

Первичная медицинская помощь была своевременно предоставлена в Брянске, и сейчас акцент делается на координации дополнительной помощи при необходимости эвакуации.